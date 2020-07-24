Начинают испытывать вакцину Arcturus против коронавируса: хватает даже микродозы

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Одной дозы LUNAR-COV19 может хватить для запуска "надежного и длительного" иммунного ответа против SARS-CoV-2, надеются разработчики

Американская биотех-компания Arcturus Therapeutics вместе с сингапурскими специалистами получила одобрение от госрегулятора этой южноазиатской страны на старт фазы I / II клинических испытаний вакцины против коронавируса. Препарат основан на самореплицирующейся мРНК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Синтетические кусочки генетического кода коронавируса создают в Arcturus по технологии STARR™, после чего в жировой эмульсии LUNAR® вводят их инъекцией в организм.

Исследование на 108 взрослых (включая пожилых) и здоровых добровольцах проведут в том числе для выяснения оптимальной дозы LUNAR-COV19 – 0,2 мкг, 2 мкг или 10 мкг. На этом этапе оценят безопасность, переносимость, а также, по возможности, силу и продолжительность гуморального (антитела) и клеточного иммунного ответа.

СПРАВКА. saRNA-вакцина - это синтетические кусочки молекулы РНК, основанные на геноме вируса, которые при помощи искусственных липидных наночастиц в виде эмульции вводят в мышцу. Вакцина проникает в клетки, где фрагменты "вирусной" РНК начинают "размножаться" и кодировать производство белков вируса (при этом новые частицы вируса не формируются и саРНК не вызывает изменений в геноме хозяина). К ним появляется иммунный ответ организма.

Тесты на мышах показали, что препарат приводит к высоким показателям сероконверсии (выработки антител) и "надежной индукции" Т-клеток при однократном введении в очень низкой дозировке. Они же продемонстрировали устойчивый иммунитет после дозы всего в 0,2 мкг, утверждают авторы.

100% сероконверсия с нейтрализующими антителами наблюдалась при разовой дозе в 2,0 мкг уже на 19-й день после прививки. Их уровни в ответ на однократное введение увеличиваются 50 дней: это и есть результат работы саРНК.

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Теги: РНК, наука, медицина, вакцина, прививка, сингапур, генетика, коронавирус, COVID-19, SARS-CoV-2, мРНК, saRNA, Arcturus Therapeutics, LUNAR-COV19
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