ВОЗ осторожно спрогнозировала старт глобальной вакцинации против коронавируса
По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, гонка за разработку вакцины к COVID-19 – "самая быстрая, которую мы когда-либо видели"
Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают, что глобальная вакцинация против нового коронавируса начнется в середине 2021 года. Такие сроки озвучила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан, пишет dpa.
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Она напомнила, что на середину июля 2020 года более 20 вакцин против SARS-CoV-2 проходят клинические испытания, и у Организации "есть надежда, что несколько из них будут работать".
"Будет прискорбно, если все разработки провалятся. Но, если быть крайне практичными, то мы рассчитываем на середину 2021 года: тогда у нас будет вакцина, которую можно будет распределять глобально", - сказала она. При этом ученая подчеркнула: такие вещи все же "невозможно прогнозировать".
Она отметила, что прошло всего три месяца между тем, как генетическая последовательность нового зоонозного вируса была опубликована в открытом доступе, и началом первого клинического испытания вакцины к нему.
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Главный научный сотрудник ВОЗ подчеркнула: то, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови через несколько недель, вовсе не является доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Механизм клеточного иммунитет против SARS-CoV-2 еще недостаточно изучен.
Ранее доктор Сваминатан заявила, что мутации коронавируса никак не повлияют на эффективность вакцины: по ее словам, все вирусы мутируют – это нормальный процесс, и SARS-CoV-2 не исключение.
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- Международная организация ученых 1 Day Sooner, куда входят и 15 нобелевских лауреатов, призывает добровольцев, проверяющих действие основных вакцин-кандидатов против коронавируса, специально заражаться после прививки.
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