Длительного иммунитета нет. Переболевшие COVID-19 теряют антитела: Институт Коха

По данным врачей из Мюнхена, у четырех из девяти пациентов, лечившихся в январе, уменьшается количество антител

Иммунитет к новому типу коронавируса достаточно низкий, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности. Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), о которых рассказал президент RKI Лотар Вилер, сообщает Укринформ.

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Отмечается, что у тех, кто уже переболел COVID-19, уровень антител снижается довольно быстро.

"У четырех из девяти пациентов, лечившихся в январе, мы видим снижение нейтрализующих антител", – сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.

Сообщается, что этом свидетельствует о том, что иммунитет к коронавирусу непродолжителен, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокой.

"Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", – отметил президент RKI.

Он отметил, что протестировали 12 000 человек, а антитела были обнаружены лишь у 1,3% из них. Этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой – вирус все еще может широко распространяться.

Бельгийские ученые создали вакцину YF-S0 против нового коронавируса на основе ослабленного и генетически модифицированного вируса желтой лихорадки. Об успешных испытаниях препарата на мышах и хомяках они сообщили в препринте на сервере bioRxiv.

За сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. По данным ВОЗ, это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.

Наталия Медведева

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