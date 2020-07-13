Коронавирус. ВОЗ зафиксировала рекордную суточную заболеваемость – график
За время пандемии коронавируса больше всего заболевших COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и Перу, сообщают в ВОЗ
За прошедшие сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. По данным дашборда Всемирной организации здравоохранения, это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.
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За все время пандемии, по данным ВОЗ, на 4:49 12 июля по женевскому времени зафиксировано 12 552 765 заболевших. Умерло 561 617 пациентов (+ 5285 за сутки).
Данные обновляются по мере обновления дашбора ВОЗ.
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Америки лидируют среди других континентов по числу заболевших – 6 540 222 зафиксированных случая. Европа занимает второе место с 2 907 654 случаями.
Динамика эпидемии коронавируса в пяти странах с наибольшим числом заболевших:
1. США – 3 163 581 заболевший (+66 281 за сутки, антирекорд), 133 486 умерших (+803)
2. Бразилия – 1 800 827 (+45 048 за сутки), 70 398 (+1214)
3. Индия – 849 553 (+28 367), 22 674 (+551);
4. Россия – 727 162 (+6615), 11 335 (+130);
5. Перу - 319 646 (+3198), 11 500 (+186).
- На утро 12 июля в Украине коронавирусом заразились 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших - 26 118.
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