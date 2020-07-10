Коронавирус. На базе отдыха на Арабатской стрелке изолировали 165 отдыхающих

На базе отдыха в Геническом районе заболел один из сотрудников - отдыхающих отправили на самоизоляцию

На одной из баз отдыха в Геническом районе, в селе Стрелковом, зафиксирован случай заболевания COVID-19. На самоизоляции — 165 отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

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Согласно сообщению, заболел 26-летний сотрудник обслуживающего персонала. Заражение выявили по результатам ПЦР-тестирования персонала.

Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу. Симптомы наличия коронавируса у него не обнаружены, состояние удовлетворительное.

"На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находились 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором", - сказано в сообщении.

Сейчас у них берут биоматериалы для проведения ПЦР-исследования.

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 выявили в Киеве (+118 за сутки), Закарпатской (112), Львовской (82) и Ровенской (74) областях .

За все время эпидемии в стране поставили 52 043 диагнозов COVID-19: 1345 пациентов умерли, а 24 800 - выздоровели.

Вадим Ребрина

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