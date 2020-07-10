Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по суточной заболеваемости
В Украине зафиксировали 52 043 заболевших коронавирусной болезнью. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали за сутки в Киеве и на Закарпатье
Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (+118 за сутки), Закарпатской (112), Львовской (82) и Ровенской (74) областях. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента не зарегистрировали за сутки в Луганской области.
Во Львовской области за все время эпидемии выявлено более 6000 заболевших. Это больше, чем где-либо еще в Украине. Также среди лидеров по распространению болезни – Киев (5990 случаев) и Черновицкая область (более 5000).
Читайте также: Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – данные по странам
Меньше всего заболевших зафиксировали в Херсонской и Луганской области. При чем последняя является единственным регионом, где зарегистрировано менее 100 пациентов.
Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:
Чтобы увеличить, нажмите на изображение
Львовская область – 6763 заболевших (82 за сутки);
Киев - 5990 (118);
Черновицкая - 5096 (22);
Ровенская - 4454 (74);
Закарпатская - 3734 (112);
Киевская - 2940 (45);
Волынская - 2932 (57);
Ивано-Франковская - 2915 (58);
Харьковская - 2577 (56);
Тернопольская - 2174 (21);
Винницкая - 2060 (39);
Одесская - 2108 (56);
Житомирская - 1512 (12);
Днепропетровская - 1137 (7);
Хмельницкая - 881 (16);
Донецкая - 751 (2);
Черкасская - 725 (18);
Кировоградская - 670 (1);
Запорожская - 610 (5);
Черниговская - 592 (7);
Николаевская - 467 (2);
Сумская - 332 (4);
Полтавская - 330 (3);
Херсонская - 203 (2);
Луганская - 90 (0).
Статистика с временно оккупированных Крыма и части Донбасса не указана.
За все время эпидемии в стране поставили 52 043 диагнозов COVID-19: 1345 пациентов умерли, а 24 800 - выздоровели. За сутки выявлено 819 новых заболевших, 18 умерших и рекордное суточное число выздоровевших - 1016.
- Вчера в компании Синэво, которая проводила тестирования на антитела к коронавирусу, заявили, что сейчас в Украине фактически нет коллективного иммунитета к COVID-19.
Читайте также: COVID-19. В реанимацию попадает почти каждый пятый из госпитализированных - НСЗУ
Комментарии