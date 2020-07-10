Коронавирус. Киев вышел на первое место в Украине по суточной заболеваемости

В Украине зафиксировали 52 043 заболевших коронавирусной болезнью. Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали за сутки в Киеве и на Закарпатье

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки выявили в Киеве (+118 за сутки), Закарпатской (112), Львовской (82) и Ровенской (74) областях. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента не зарегистрировали за сутки в Луганской области.

Во Львовской области за все время эпидемии выявлено более 6000 заболевших. Это больше, чем где-либо еще в Украине. Также среди лидеров по распространению болезни – Киев (5990 случаев) и Черновицкая область (более 5000).

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Меньше всего заболевших зафиксировали в Херсонской и Луганской области. При чем последняя является единственным регионом, где зарегистрировано менее 100 пациентов.

Динамика эпидемии коронавируса в регионах Украины:

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Львовская область – 6763 заболевших (82 за сутки);

Киев - 5990 (118);

Черновицкая - 5096 (22);

Ровенская - 4454 (74);

Закарпатская - 3734 (112);

Киевская - 2940 (45);

Волынская - 2932 (57);

Ивано-Франковская - 2915 (58);

Харьковская - 2577 (56);

Тернопольская - 2174 (21);

Винницкая - 2060 (39);

Одесская - 2108 (56);

Житомирская - 1512 (12);

Днепропетровская - 1137 (7);

Хмельницкая - 881 (16);

Донецкая - 751 (2);

Черкасская - 725 (18);

Кировоградская - 670 (1);

Запорожская - 610 (5);

Черниговская - 592 (7);

Николаевская - 467 (2);

Сумская - 332 (4);

Полтавская - 330 (3);

Херсонская - 203 (2);

Луганская - 90 (0).

Статистика с временно оккупированных Крыма и части Донбасса не указана.

За все время эпидемии в стране поставили 52 043 диагнозов COVID-19: 1345 пациентов умерли, а 24 800 - выздоровели. За сутки выявлено 819 новых заболевших, 18 умерших и рекордное суточное число выздоровевших - 1016.

Вчера в компании Синэво, которая проводила тестирования на антитела к коронавирусу, заявили, что сейчас в Украине фактически нет коллективного иммунитета к COVID-19.

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Марк Сировой

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