Коронавирус. В мире рекордная суточная заболеваемость – данные по странам
За сутки в мире выявили рекордное число заболевших COVID-19. За время пандемии больше всего больных COVID-19 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и РФ
За прошедшие сутки по Гринвичу (GMT) выявили 222 825 заболевших коронавирусом. Это рекордный показатель за все время пандемии COVID-19, передает Worldometers.
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Также за сутки умерло 5404 пациентов, 156 623 человека выздоровели.
С начала пандемии выявлено 12 378 854 заболевших и 556 601 летальных исходов. Выздоровели 7 182 395 инфицированных.
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Развитие эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом зараженных:
1. В США зафиксировали 3 219 999 (+61 067 за сутки) больных COVID-19, 135 822 умерших (+960) и 1 426 428 (+33 749) выздоровевших;
2. Бразилия – 1 759 103 (+42 907), 69 254 (+1199), 1 152 467 (+34 545);
3. Индия – 794 842 (+25 790), 21 623 (+479), 495 960 (+19 406);
4. Россия – 707 301 (+6509), 10 843 (+176), 481 316 (+8805);
5. Перу – 316 448 (+3537), 11 314 (+181), 207 802 (+3054).
Также более 300 000 заболевших выявлено в Чили и Испании. Более 200 000 – в Великобритании, Мексике, Италии, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии и Турции. В Германии зарегистрировано 199 198 пациентов с COVID-19.
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