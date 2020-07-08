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08.07.2020, 11:32

В Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото

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В Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото
В Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото
В Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фотоВ Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото

Вчера в Белграде тысячи людей штурмовали парламент страны. Перед этим президент Сербии Александр Вучич анонсировал ужесточение карантина

Вчера в столице Сербии тысячи протестующих штурмовали здание парламента после того, как президент страны Александр Вучич объявил об ужесточении коронавирусного карантина. Об этом сообщает AP.

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Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторым участникам акции удалось прорваться в парламент, однако их силой оттеснили полицейские. 

Протестующие швыряли в полицию пиротехнику, бутылки и яйца. Также участники акции подожгли ряд полицейских автомобилей. Между правоохранителями и протестующими возникло несколько столкновений. Потасовки также произошли перед зданием общественного телевидения, которое обвиняется оппозицией в проправительственной предвзятости.

Ранее в тот же день Вучич назвал ситуацию с коронавирусом "тревожной" и объявил о введении комендантского часа. Президента обвинили в том, что он пытается "укрепить свою власть" после парламентских выборов. Вучич отрицает эти обвинения. 

  • По состоянию на 8 июля в Сербии зафиксировано 16 719 заболевших коронавирусом, из них 330 - летальных. 

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Теги: Александр Вучич, сербия, карантин, белград, коронавирус, COVID-19
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