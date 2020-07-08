В Белграде люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото

Вчера в столице Сербии тысячи протестующих штурмовали здание парламента после того, как президент страны Александр Вучич объявил об ужесточении коронавирусного карантина. Об этом сообщает AP.

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Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторым участникам акции удалось прорваться в парламент, однако их силой оттеснили полицейские.

Протестующие швыряли в полицию пиротехнику, бутылки и яйца. Также участники акции подожгли ряд полицейских автомобилей. Между правоохранителями и протестующими возникло несколько столкновений. Потасовки также произошли перед зданием общественного телевидения, которое обвиняется оппозицией в проправительственной предвзятости.

Ранее в тот же день Вучич назвал ситуацию с коронавирусом "тревожной" и объявил о введении комендантского часа. Президента обвинили в том, что он пытается "укрепить свою власть" после парламентских выборов. Вучич отрицает эти обвинения.

По состоянию на 8 июля в Сербии зафиксировано 16 719 заболевших коронавирусом, из них 330 - летальных.

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