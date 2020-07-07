Кулеба: Сейчас украинцам разрешен въезд в 23 страны – список

Несмотря на пандемию коронавируса, Украинцы могут въезжать в США, Великобританию и еще 21 страну

Украинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Эти 23 старны включают, для въезда в которые нужна виза. Также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила", - сказал он.

Среди открытых для украинцев популярных направлений дипломат назвал 12 стран: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею.

В список менее популярных направлений Кулеба включил: Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова.

При это министр призвал украинцев сосредоточиться на странах из первого списка.

22 июня МИД представил интерактивную карту, на которой можно посмотреть правила въезда для украинцев в любую страну мира.

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Марк Сировой

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