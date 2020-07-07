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Кулеба: Сейчас украинцам разрешен въезд в 23 страны – список

07.07.2020, 11:25
Кулеба: Сейчас украинцам разрешен въезд в 23 страны – список - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Несмотря на пандемию коронавируса, Украинцы могут въезжать в США, Великобританию и еще 21 страну

Украинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Эти 23 старны включают, для въезда в которые нужна виза. Также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила", - сказал он.

Среди открытых для украинцев популярных направлений дипломат назвал 12 стран: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею.

В список менее популярных направлений Кулеба включил: Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова.

При это министр призвал украинцев сосредоточиться на странах из первого списка.

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Марк Сировой
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