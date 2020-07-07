Кулеба: Сейчас украинцам разрешен въезд в 23 страны – список
Несмотря на пандемию коронавируса, Украинцы могут въезжать в США, Великобританию и еще 21 страну
Украинцы могут сейчас въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Эти 23 старны включают, для въезда в которые нужна виза. Также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила", - сказал он.
Среди открытых для украинцев популярных направлений дипломат назвал 12 стран: Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею.
В список менее популярных направлений Кулеба включил: Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова.
При это министр призвал украинцев сосредоточиться на странах из первого списка.
- 22 июня МИД представил интерактивную карту, на которой можно посмотреть правила въезда для украинцев в любую страну мира.
Читайте также: Вместо моря - изолятор. Украинцы застряли в Греции без воды и пищи. Как этого избежать?
Комментарии