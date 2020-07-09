Эпидемия | Коронавирус. Коллективного иммунитета в Украине нет – карта Синэво по регионам
Такой же показатель - 5% - и в Испании, которая больше всего пострадала в Европе от вспышки вместе с Италией, Францией, Британией и рядом других стран
Текущий уровень коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в Украине едва превышает 5%. Такие результаты получила частная сеть лабораторий Синэво после 1,5 месяцев тестирования граждан на антитела IgG в новому коронавирусу, говорится в пресс-релизе компании.
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Таким образом, подчеркнули в Синэво, сейчас коллективного иммунитета в Украине фактически нет. ИФА-тестирование у них прошли свыше 10 000 человек, больше всего - в Киеве, где положительный результат обнаружен лишь у 3% клиентов; в Киевской области - около 7%.
Наивысший уровень так называемого иммунитета толпы - на западе (в среднем около 11%): в Луцке антитела IgG выявлено у 13% клиентов, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%. В компании говорят, что в отдельных городах запада, вроде Ковеля или Мукачево, процент иммунных людей достигает даже 20–30%. Это означает, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.
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Наименьший уровень - на юге: около 2%. В Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. На севере, в центре и на востоке Украины уровень коллективного иммунитета колеблется от 3% до 5%.
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Выявленные уровни IgG в зависимости от возраста клиентов:
9% — у детей до семи лет;
3,5% — от восьми до 20 лет;
4% — от 20 до 40 лет;
6% — от 41 до 60 лет;
7% — 60 лет и старше.
Тестирование на антитела IgА (показывают активную фазу болезни) выполнено для более 7500 клиентов: положительный результат выявлен у 8,6%. На западе - почти 13% (Луцк - 15%, Ивано-Франковск - 16%, Черновцы - 16%, Хмельницкий - 11%, Ровно - 5%, Тернополь - 5%). На юге - около 5% (Одесса - 5%, Николаев - 1%, Херсон - 10%). На севере, в центре и на востоке - 7–8% (Киев - 8%, Киевская область - 7,5%).
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- Многие ученые считают, что популяционный иммунитет от SARS-CoV-2 начнет проявляться при 60-70% переболевшего – или вакцинированного – населения.
- Математики полагают, что этот процент ниже.
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