Такой же показатель - 5% - и в Испании, которая больше всего пострадала в Европе от вспышки вместе с Италией, Францией, Британией и рядом других стран

дополнено

Текущий уровень коллективного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 в Украине едва превышает 5%. Такие результаты получила частная сеть лабораторий Синэво после 1,5 месяцев тестирования граждан на антитела IgG в новому коронавирусу, говорится в пресс-релизе компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Таким образом, подчеркнули в Синэво, сейчас коллективного иммунитета в Украине фактически нет. ИФА-тестирование у них прошли свыше 10 000 человек, больше всего - в Киеве, где положительный результат обнаружен лишь у 3% клиентов; в Киевской области - около 7%.

Наивысший уровень так называемого иммунитета толпы - на западе (в среднем около 11%): в Луцке антитела IgG выявлено у 13% клиентов, Ивано-Франковске - 14%, Черновцах - 14%, Ровно - 13%. В компании говорят, что в отдельных городах запада, вроде Ковеля или Мукачево, процент иммунных людей достигает даже 20–30%. Это означает, что жители региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.

Читайте также: Математики обнадежили данными о коллективном иммунитете против коронавируса

Наименьший уровень - на юге: около 2%. В Одессе - 2%, Николаеве - 2%, Херсоне - 1%. На севере, в центре и на востоке Украины уровень коллективного иммунитета колеблется от 3% до 5%.

Нажмите, чтобы увеличить:

Выявленные уровни IgG в зависимости от возраста клиентов:

9% — у детей до семи лет;

3,5% — от восьми до 20 лет;

4% — от 20 до 40 лет;

6% — от 41 до 60 лет;

7% — 60 лет и старше.

Тестирование на антитела IgА (показывают активную фазу болезни) выполнено для более 7500 клиентов: положительный результат выявлен у 8,6%. На западе - почти 13% (Луцк - 15%, Ивано-Франковск - 16%, Черновцы - 16%, Хмельницкий - 11%, Ровно - 5%, Тернополь - 5%). На юге - около 5% (Одесса - 5%, Николаев - 1%, Херсон - 10%). На севере, в центре и на востоке - 7–8% (Киев - 8%, Киевская область - 7,5%).

Читайте также: На макаках проверили стойкость иммунитета к повторному заражению коронавирусом



Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.