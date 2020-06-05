Синэво раскрыли первые результаты тестирования "на иммунитет" к коронавирусу

Иллюстративное фото: Sem van der Wal/EPA

Примерно за неделю тестирования на антитела к новому коронавирусу сеть лабораторий Синэво сделала около 2000 тестов и предварительно выяснила, что в Украине "крайне незначителен" процент тех, кто уже переболел коронавирусом. О первых результатах рассказал НВ Бизнес коммерческий директор Синэво Николай Скавронский, подчеркнув, что данных еще очень мало и они пока вряд ли репрезентативны.

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Однако, говорит он, "уже сейчас есть несколько интересных инсайтов":

— процент положительных IgG от всех выполненных тестов на этот иммуноглобулин "крайне незначителен";

— процент положительных IgA от всех выполненных тестов на него "существенно больше, чем процент положительных IgG от всех выполненных IgG".

— есть достаточно существенная доля сомнительных результатов теста на IgA ("то есть доля таких результатов, которые затем тоже могут стать положительными, хотя могут стать и отрицательными, но тогда с большой долей вероятности появятся положительные IgG").

Иммуноглобулины (антитела) класса G показывают, переболел ли человек COVID-19, класса А – болеет ли в момент забора крови на анализ.

"Эти три инсайта и в такой комбинации дают почву для очень серьезных размышлений о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Ждем больший объем данных для выводов с большей степенью вероятности", - подчеркнул Скавронский.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими. Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

ИФА-тест на специфичные к новому коронавирусу антитела показывает, переболел ли человек уже COVID-19 и – якобы – на наличие у него иммунитета к повторному заражению. Вопрос об иммунитете к SARS-CoV-2, его силе и продолжительности пока что открыт.

В том случае, если ИФА-тестами будет охвачен значительный процент населения и они будут иметь максимальные специфичность и чувствительность, можно будет делать определенные выводы о том, есть или нет в популяции так называемый стадный (коллективный) иммунитет.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

18 мая был подписан указ о начале ИФА-тестирования в Украине.

начале ИФА-тестирования В середине-конце мая 2020 года Синэво вслед на гослабораториями начала за определенную плату проверять всех желающих на наличие антител lgG к коронавирусу SARS-CoV-2.

Минздрав также публикует сводки о количестве сделанных ИФА-тестов, но не пишет, что они показали.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США в конце мая заявили , что пока не будет больше данных о динамике определения титра IgA в сыворотке, тесты на эти антитела не рекомендуется.