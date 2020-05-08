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Исследование из Нью-Йорка: Антитела есть почти у всех переболевших коронавирусом

Исследование из Нью-Йорка: Антитела есть почти у всех переболевших коронавирусом - Фото
Полевой госпиталь в Нью-Йорке (фото - ЕРА)
08.05.2020, 08:41

Антитела IgG вырабатываются практически у всех переболевших вне зависимости от пола, возраста и течения болезни, пишут исследователи в США

Антитела к вирусу SARS-CoV-2 вырабатываются почти у всех пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали исследователи научного центра при сети больниц Mount Sinai в США, исследовав 1343 случая полного выздоровления пациентов. Их работа выложена на сервере препринтов medRxiv.

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Ученые предваряют отчет словами, что в мире "имеются ограниченные данные о выработке антител к SARS-CoV-2, в частности о формировании иммуноглобулина IgG", и "мало что известно о длительном иммунитете".

"Подавляющее большинство подтвержденных пациентов с COVID-19 сероконвертируют (вырабатывают антитела для борьбы с инфекцией, - ред.), потенциально обеспечивая иммунитет к повторному заражению. На выработку титра IgG, который потенциально защищает от реинфекции, требуется три или более недель", - пишут они.

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Выборка пациентов – из штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси, период исследования – с 26 марта по 10 апреля. 53% мужчин и 47% женщин. Средний возраст участников - 40 лет (от 17 до 76 лет): 256 человек (19%) - в возрасте 17-29 лет, 968 (72%) - 30-59 лет, 119 (9%) - 60 лет и старше. Почти все - амбулаторные пациенты с симптомами легкой и средней тяжести, и только 3% побывали в отделении неотложной помощи или больнице.

ПРИМЕЧАНИЕ. Статья носит статус препринта. Это значит, что результаты отчета пока не подтверждены независимой экспертной оценкой, как это принято в науке, и поэтому их не следует использовать для клинической практики. Во время пандемии появляется множество исследований – экспертные коллегии не успевают обрабатывать их оперативно.

Команда проверила 624 человека, у кого был положительный тест на вирус, и кто выздоровел. Сначала только 511 из них имели высокие титры антител, 42 - низкие, а у 71 их не выявили. Но когда 64 человека со слабым или отсутствующим уровнем IgG перепроверили более чем через неделю, у всех, кроме трех, был "по меньшей мере хоть какой-то уровень антител".

Так как в марте ПЦР-тесты для диагностики коронавируса были недоступны для большинства людей в Нью-Йорке, ученые включили в исследование еще 719 человек, которые подозревали, что у них COVID-19, на основе симптомов и контактов, но у которых болезнь не диагностировали. В этой группе большинство (62%) не имели антител. Некоторых из них могли проверить слишком рано после болезни, но многие, вероятно, приняли за COVID-19 грипп, другую вирусную инфекцию или даже аллергию, считают авторы.

Антитела выявляли иммуноферментным анализом (ELISA).

"Это очень хорошие новости", - сказала The New York Times вирусолог из Колумбийского университета в Нью-Йорке Анжела Расмуссен, ознакомившись с отчетом коллег. Авторы пишут, что некоторые страны, штаты и организации "могут даже подумать о тестировании на антитела, прежде чем позволить людям вернуться к работе".

Обнаружено также, что 19% людей по-прежнему имеют положительный тест спустя две или более недель после исчезновения симптомов. То есть, вирусный геном можно обнаружить с помощью ПЦР в верхних дыхательных путях уже после выздоровления, "но неясно, инфекционный ли это вирус", пишут ученые.

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Ранее представители Всемирной организации здравоохранения и другие ученые предостерегали, что наличие антител к SARS-CoV-2 не гарантирует иммунитет к реинфекции.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование медицина нью-йорк иммунитет коронавирус антитело COVID-19 SARS-CoV-2 препринт
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