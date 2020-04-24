В Украине вскоре будет массовое ИФА-тестирование на коронавирус – Ляшко

В Украине "в ближайшее время", вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу. Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, когда это произойдет, Украине будет "пятой страной в мире", где это осуществлено.
"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", - сообщил он, пояснив, что такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет.
Замглавы Минздрава, однако, подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.
Читайте также: Как все устроено в лаборатории, где тестируют на коронавирус. Рассказ вирусолога
Популярный сейчас ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.