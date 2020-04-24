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В Украине вскоре будет массовое ИФА-тестирование на коронавирус – Ляшко

В Украине вскоре будет массовое ИФА-тестирование на коронавирус – Ляшко - Фото
Фото: facebook.com/viktor.liashko
24.04.2020, 07:41

Для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни в Украине, возможно, будут использовать ИФА-метод диагностики, сказал главсанврач Ляшко

В Украине "в ближайшее время", вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу. Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, когда это произойдет, Украине будет "пятой страной в мире", где это осуществлено.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", - сообщил он, пояснив, что такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Замглавы Минздрава, однако, подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

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Популярный сейчас ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко тестирование коронавирус антитело COVID-19 пцр-тест ИФА-тест антиген
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