В Украине вскоре будет массовое ИФА-тестирование на коронавирус – Ляшко

Фото: facebook.com/viktor.liashko

В Украине "в ближайшее время", вероятно, будет запущено массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу. Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, когда это произойдет, Украине будет "пятой страной в мире", где это осуществлено.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", - сообщил он, пояснив, что такая диагностика покажет, переболел человек COVID-19 или нет, есть ли иммунитет.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.



Достоинства метода: относительно низкая цена, стабильность реагентов, простота регистрации, создание каскадных систем усиления химсигналов.

Замглавы Минздрава, однако, подчеркнул: пока нет точной информации, какая продолжительность иммунитета от SARS-CoV-2. По предварительным данным, она не превышает трех месяцев.

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Популярный сейчас ПЦР-тест (по методу полимеразной цепной реакции), по словам Ляшко, нельзя использовать всегда, так как при тестировании можно попасть в первые три дня инкубационного периода вируса, когда эта диагностика будет неинформативной.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В ВОЗ заявили , что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год.

, что вакцина вряд ли появится раньше, чем через год. На утро 22 апреля в Украине выявлено 6522 случая , 174 человека умерли, 424 выздоровели.