Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые в Украине готовы изготавливать 20 000 ПЦР-тестов в неделю: нужны деньги

Ученые в Украине готовы изготавливать 20 000 ПЦР-тестов в неделю: нужны деньги - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/EPA
01.04.2020, 14:38

Институт молекулярной биологии и генетики ждет госфинансирования, чтобы продолжить изготовление тестов на коронавирус

Сотрудники Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Академии наук утверждают, что могут еженедельно производить по 10 000 - 20 000 тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты). Они надеются, что вскоре получат средства на продолжение разработок, начатых в январе. Об этом ИМБГ пишет в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Первый заказ на изготовление ПЦР-тестов институт получил в конце январе от Совета национальной безопасности. Тогда же тесты прошли сертификацию и были переданы в Центр общественного здоровья и Житомирский областной лабораторный центр Минздрава.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке": то есть, искомый участок вирусного генома "размножают", чтобы детектировать его. Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией, так как его геном состоит из РНК, а не ДНК.


Метод относительно недорог. Для теста подходит почти любой биоматериал, и результат обычно готов через несколько часов. При соблюдении технологии тест практически на 100% точен. ПЦР-метод требует высокого профессионализма медика и чистого образца.

Разработчики говорят, что при наличии финансирования можно было бы уже сейчас заключать контракты с европейскими поставщиками реактивов для тест-систем, поскольку в Украине ряд химикатов не изготавливается.

Ожидается, что даже при условии закупок препаратов за рубежом, отечественные ПЦР-тесты будут стоить около 250 грн.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: Замглавы Минздрава Ляшко объяснил, почему ПЦР-тесты делают не всем

Еще по теме
Напишите нам
ученый тест коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 ПЦР
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 