Ученые в Украине готовы изготавливать 20 000 ПЦР-тестов в неделю: нужны деньги

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/EPA

Сотрудники Института молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Академии наук утверждают, что могут еженедельно производить по 10 000 - 20 000 тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты). Они надеются, что вскоре получат средства на продолжение разработок, начатых в январе. Об этом ИМБГ пишет в Facebook.

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Первый заказ на изготовление ПЦР-тестов институт получил в конце январе от Совета национальной безопасности. Тогда же тесты прошли сертификацию и были переданы в Центр общественного здоровья и Житомирский областной лабораторный центр Минздрава.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке": то есть, искомый участок вирусного генома "размножают", чтобы детектировать его. Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией, так как его геном состоит из РНК, а не ДНК. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке": то есть, искомый участок вирусного генома "размножают", чтобы детектировать его. Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией, так как его геном состоит из РНК, а не ДНК.

Метод относительно недорог. Для теста подходит почти любой биоматериал, и результат обычно готов через несколько часов. При соблюдении технологии тест практически на 100% точен. ПЦР-метод требует высокого профессионализма медика и чистого образца.

Разработчики говорят, что при наличии финансирования можно было бы уже сейчас заключать контракты с европейскими поставщиками реактивов для тест-систем, поскольку в Украине ряд химикатов не изготавливается.

Ожидается, что даже при условии закупок препаратов за рубежом, отечественные ПЦР-тесты будут стоить около 250 грн.

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