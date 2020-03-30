Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Нет смысла". Ляшко объяснил, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем

"Нет смысла". Ляшко объяснил, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем - Фото
Разгрузка борта с ПЦР-тестами 23 марта во Львове (фото - ЕРА)
30.03.2020, 11:28

Замглавы Минздрава Виктор Ляшко говорит, что тестировать по ПЦР-методу всех желающих, а также прибывших из-за границы экономически нецелесообразно

"Бессмысленно" и экономически необоснованно проводить ПЦР-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 всех прибывших из-за границы. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на соответствующий вопрос, а также вопрос, будет ли такой тест проводиться "по желанию".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы не тестируем всех на ПЦР-тестах, потому что в этом нет никакого смысла, так как есть вопрос инкубационного периода... И не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемиологически обоснованным", - сказал он.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке": то есть, искомый участок вирусного генома "размножают", чтобы детектировать его. Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией, так как его геном состоит из РНК, а не ДНК.

Метод относительно недорог. Для теста подходит почти любой биоматериал, и результат обычно готов через несколько часов. При соблюдении технологии тест практически на 100% точен. ПЦР-метод требует высокого профессионализма медика и чистого образца.

Поэтому "единственное правильное решение", по словам Ляшко, это отправлять всех прибывших в Украину на обсервацию. Какие механизмы обеспечения этого, кто и как будет следить за выполнением, он не уточнил.

"В случае появления симптомов у больного возьмут образцы на исследование, тестировать, и после этого принимать определенные клинические решения", - резюмировал главсанврач.

Читайте также: Ученые выяснили оптимальную для коронавируса температуру

В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса. Себестоимость - 250 грн, зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Читайте также: Зеленский озвучил три сценария эпидемии: лишь один позволит избежать коллапса

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
анализ тестирование коронавирус COVID-19 ПЦР
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 