"Нет смысла". Ляшко объяснил, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем

"Бессмысленно" и экономически необоснованно проводить ПЦР-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 всех прибывших из-за границы. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на соответствующий вопрос, а также вопрос, будет ли такой тест проводиться "по желанию".
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"Мы не тестируем всех на ПЦР-тестах, потому что в этом нет никакого смысла, так как есть вопрос инкубационного периода... И не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемиологически обоснованным", - сказал он.
Поэтому "единственное правильное решение", по словам Ляшко, это отправлять всех прибывших в Украину на обсервацию. Какие механизмы обеспечения этого, кто и как будет следить за выполнением, он не уточнил.
"В случае появления симптомов у больного возьмут образцы на исследование, тестировать, и после этого принимать определенные клинические решения", - резюмировал главсанврач.
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В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса. Себестоимость - 250 грн, зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.
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