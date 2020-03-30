"Нет смысла". Ляшко объяснил, почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем

Разгрузка борта с ПЦР-тестами 23 марта во Львове (фото - ЕРА)

"Бессмысленно" и экономически необоснованно проводить ПЦР-тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 всех прибывших из-за границы. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на соответствующий вопрос, а также вопрос, будет ли такой тест проводиться "по желанию".

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"Мы не тестируем всех на ПЦР-тестах, потому что в этом нет никакого смысла, так как есть вопрос инкубационного периода... И не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемиологически обоснованным", - сказал он.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни. Метод основан на многократном избирательном копировании определенного участка нуклеиновой кислоты "в пробирке": то есть, искомый участок вирусного генома "размножают", чтобы детектировать его. Для диагностики SARS-CoV-2 используется ПЦР с обратной транскрипцией, так как его геном состоит из РНК, а не ДНК.



Метод относительно недорог. Для теста подходит почти любой биоматериал, и результат обычно готов через несколько часов. При соблюдении технологии тест практически на 100% точен. ПЦР-метод требует высокого профессионализма медика и чистого образца.

Поэтому "единственное правильное решение", по словам Ляшко, это отправлять всех прибывших в Украину на обсервацию. Какие механизмы обеспечения этого, кто и как будет следить за выполнением, он не уточнил.

"В случае появления симптомов у больного возьмут образцы на исследование, тестировать, и после этого принимать определенные клинические решения", - резюмировал главсанврач.

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В Украине разработали собственные высокоточные ПЦР-тесты для определения коронавируса. Себестоимость - 250 грн, зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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