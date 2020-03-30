Зеленский озвучил три сценария эпидемии: лишь один позволит избежать коллапса

Аппарат искусственной вентиляции легких (скриншот из видеозаписи)

Украина выдержит лишь один сценарий развития эпидемии коронавируса из трех: если COVID-19 заболеет всего 3—5% населения страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

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"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от трех до пяти процентов одновременно заболевших. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой", - сказал он.

По словам Зеленского, именно поэтому все должны быть дисциплинированными и продолжать самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности.

"Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий. 25% больных. Третий - более 50% больных коронавирус одновременно. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит", - объяснил президент.

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Зеленский спрогнозировал, что медработники не выдержат одновременного наплыва такого количества больных, и подчеркнул: "Каждый должен осознать: карантин - это не каникулы. Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это - ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью".

"А потому, дорогие граждане, продолжайте, пожалуйста, оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Оставайтесь дома", - еще раз сказал он.

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