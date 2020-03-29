В Украине уже 10 летальных случаев заболевания COVID-19 - Минздрав

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В Украине зафиксировано 10 летальных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным Центра общественного здоровья, на 22:00 29 марта в Украине выявлено 475 случаев заболевания COVID-19, 10 человек умерло от болезни, шестеро выздоровели - в их организме повторное лабораторное исследование вируса не обнаружило.

С начала вспышки инфекции получено 2264 подозрения на заболевание.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

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