Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине уже 10 летальных случаев заболевания COVID-19 - Минздрав

В Украине уже 10 летальных случаев заболевания COVID-19 - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Fasani/EPA
29.03.2020, 22:35

Всего на 22:00 29 марта выявлено 475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 человек умерло, шестеро выздоровели

В Украине зафиксировано 10 летальных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Центра общественного здоровья, на 22:00 29 марта в Украине выявлено 475 случаев заболевания COVID-19, 10 человек умерло от болезни, шестеро выздоровели - в их организме повторное лабораторное исследование вируса не обнаружило.

С начала вспышки инфекции получено 2264 подозрения на заболевание.

Статистика по заболевшим COVID-19 на 29.03.2020 - ЦГЗУ

Читайте также: 83000 украинцев вернулись из-за границы. Контролирует ли власть их карантин? Спойлер - нет

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 