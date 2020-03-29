В Украине уже 10 летальных случаев заболевания COVID-19 - Минздрав

В Украине зафиксировано 10 летальных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
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По данным Центра общественного здоровья, на 22:00 29 марта в Украине выявлено 475 случаев заболевания COVID-19, 10 человек умерло от болезни, шестеро выздоровели - в их организме повторное лабораторное исследование вируса не обнаружило.
С начала вспышки инфекции получено 2264 подозрения на заболевание.
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