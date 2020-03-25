Карантин продлен на 30 дней, по всей Украине – режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на такой же срок продлены меры карантина. Такое решение принял сегодня, 25 марта, Кабинет министров.
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В связи с тем, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены уже в 13 областях, правительство приняло решение продлить карантин на 30 дней, до 24 апреля. Также на этот срок по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации.
Также в режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской обороны.
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