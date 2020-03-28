Коронавирус. В Италии умерли более 10 000 человек, небольшое улучшение в Риме

Врачи в Бергамо (Фото: EPA-EFE/Hendrik Schmidt)

Сегодня, 28 марта, в Италии количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 10 000 человек. Соответствующие данные публикует Worldometers.

За последние 24 часа в стране умерли 889 больных, в целом количество погибших от COVID-19 составило 10 023 человека.

В Италии сейчас подтверждено заражение у 92 472 человек, за истекшие сутки – 5 974 новых случая.

По информации BBC, зафиксирована слабая положительная динамика из Рима. Там число выздоровевших пациентов достигло максимума на этой неделе - 1434 за последние 24 часа. Число новых инфицированных снизилось до 3651, что примерно на 750 меньше, чем в пятницу.

Ломбардия остается наиболее пострадавшим регионом – за последние сутки там умерли 542 человека, в целом погибли – почти 6000 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в Великобритании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 1000 человек.

27 марта количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 000 человек

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE