Коронавирус. В Великобритании больше 1000 умерших, аэропорт отдают под морг

Медики в Лондоне (Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN)

Сегодня, 28 марта, в Великобритании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 1000 человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

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По состоянию на 18:15 в стране зафиксировано 1019 человек, скончавшихся от коронавируса.

Всего в Великобритании диагноз COVID-19 подтвержден у 17 089 человек, выздоровели 135.

Издание The Guardian сообщило, что власти Бирмингема приняли решение переоборудовать под временный морг здание местного аэропорта, в котором при необходимости смогут разместить 12 000 трупов.

Аэропорт расположен вблизи от Национального выставочного центра Бирмингема, на базе которого сделали временный полевой госпиталь.

По информации BBC, в Лондоне в госпиталь на 4 000 пациентов превратили выставочный центр ExCel Centre.

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25 марта положительный результат показал тест на коронавирус 71-летнего принца Чарльза.

27 марта у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

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