Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз заразился коронавирусом - Фото
Принц Чарльз (Фото: EPA/Abir Sultan)
25.03.2020, 13:00

У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус

Тест на коронавирус 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно", - говорится в заявлении представителей принца.

Жена принца также была проверена на коронавирус, заболевание у нее не найдено. Они находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии.

"От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности", - уточнили в сообщении. 

Принц Чарльз - сын королевы Елизаветы II, ему 71 год.

  • 23 марта сообщалось, что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса. 
  • 24 марта метро в Лондоне было по-прежнему переполнено, несмотря на объявленные накануне жесткие ограничительные меры.

Смотрите также: Крематорий переполнен. В Бергамо умерших от коронавируса вывозят военные: видео

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Великобритания принц чарльз коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 