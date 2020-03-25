Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз (Фото: EPA/Abir Sultan)

Тест на коронавирус 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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"У него обнаружены легкие симптомы, но его здоровье остается хорошим, в течение последних нескольких дней он работает из дома, как обычно", - говорится в заявлении представителей принца.

Жена принца также была проверена на коронавирус, заболевание у нее не найдено. Они находятся в самоизоляции в их доме в Шотландии.

"От кого именно принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности", - уточнили в сообщении.

Принц Чарльз - сын королевы Елизаветы II, ему 71 год.

23 марта сообщалось , что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса.

сообщалось метро в Лондоне было по-прежнему переполнено , несмотря на объявленные накануне жесткие ограничительные меры. 24 марта

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