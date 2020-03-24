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"Жесткий" карантин в Великобритании: метро Лондона все равно переполнено - фото

"Жесткий" карантин в Великобритании: метро Лондона все равно переполнено - фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
24.03.2020, 13:25

В Лондоне общественный транспорт все также переполнен, несмотря на объявленный накануне жесткий карантин

Метро в столице Великобритании по-прежнему переполнено, несмотря на объявленные накануне жесткие ограничительные меры в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Мэр Лондона Садик Хан призвал людей соблюдать карантин, иначе "умрет больше людей". Об этом сообщает BBC

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Вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ужесточении правил карантина в стране сроком на три недели: людям разрешили покидать свои дома только для "очень ограниченных целей", например, покупки предметов первой необходимости; физической активности (раз в день); любых медицинских нужд; поездки на работу и с работы, но когда это "абсолютно необходимо".

Однако пользователи соцсетей сегодня публикуют фотографии, на которых видно, что люди не соблюдают ограничительные меры и общественный транспорт по-прежнему переполнен. 

Фото: nikki2604/Twitter

Фото: ToryFibs/Twitter

Мэр Лондона настоял, чтобы метро работало для сотрудников "ключевых предприятий" и выступил с заявлением, в котором предупредил, что игнорирование новых правил приведет к большему количеству жертв.

  • 23 марта сообщалось, что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса. 
  • 24 марта сообщалось, что в Мадриде каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото. 

Смотрите также: Крематорий переполнен. В Бергамо умерших от коронавируса вывозят военные: видео

Владислав Сердюк
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Великобритания метро лондон коронавирус COVID-19
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