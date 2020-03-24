В столице Испании каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото

Процесс переоборудования катка (Фото: ЕРА/Chema Moya)

Ледовый дворец в испанском Мадриде будут использовать в качестве временного морга для жертв коронавируса в связи с ростом количества погибших. Об этом сообщает Reuters.

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В мэрии Мадрида рассказали, что администрация Palacio de Hielo, где расположен олимпийский каток, площадь которого составляет 1800 квадратных метров, предложила это место в качестве морга.

Каток находится недалеко от конференц-центра IFEMA, который переоборудовали под госпиталь специально для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее муниципальное похоронное бюро Мадрида заявило, что 14 городских кладбищ перестанут принимать умерших, поскольку у их персонала нет адекватного защитного снаряжения, сообщает France24. В заявлении регионального правительства Мадрида говорится, что превращение катка в морг - это "исключительная и временная мера".

в Испании ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки умерло 533 человека, всего погибших - 2311, заболевших - 35136, выздоровевших - 3355. Сегодня сообщалось , что

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