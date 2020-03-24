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В столице Испании каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото

В столице Испании каток превратили в морг для умерших от коронавируса: фото - Фото
Процесс переоборудования катка (Фото: ЕРА/Chema Moya)
24.03.2020, 12:55

В Мадриде Ледовый дворец переоборудовали в морг в связи с увеличением числа умерших от коронавируса

Ледовый дворец в испанском Мадриде будут использовать в качестве временного морга для жертв коронавируса в связи с ростом количества погибших. Об этом сообщает Reuters

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В мэрии Мадрида рассказали, что администрация Palacio de Hielo, где расположен олимпийский каток, площадь которого составляет 1800 квадратных метров, предложила это место в качестве морга. 

Каток находится недалеко от конференц-центра IFEMA, который переоборудовали под госпиталь специально для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее муниципальное похоронное бюро Мадрида заявило, что 14 городских кладбищ перестанут принимать умерших, поскольку у их персонала нет адекватного защитного снаряжения, сообщает France24. В заявлении регионального правительства Мадрида говорится, что превращение катка в морг - это "исключительная и временная мера". 

  • Сегодня сообщалось, что в Испании ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки умерло 533 человека, всего погибших - 2311, заболевших - 35136, выздоровевших - 3355.

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Владислав Сердюк
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