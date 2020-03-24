Коронавирус. Заболело более 380 000 человек: последние данные

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На 24 марта в мире подтверждено более 380 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 45 000 и составило 381 293. С начала пандемии умерло от болезни 16 572 человека, за сутки - 1931. Выздоровело 101 344, за сутки - 3010.

Больше всего погибших на данный момент в Италии - 6077, однако зафиксирован минимальный рост смертности за четыре дня - 602 новых летальных случая. Число новых случаев заражения также замедлилось. Всего в Италии 63 927 заболевших, из них 7432 выздоровели.

В Испании, напротив, ситуация ухудшается: за сутки умерло 533 человека, всего погибших - 2311, заболевших - 35136, выздоровевших - 3355.

В США инфекция продолжает быстро распространяться: выявлено 13 095 новых случаев, всего - 46 371. При этом смертность остается сравнительно низкой: 168 человек умерло за сутки (всего - 585). Случаев выздоровления в США пока официально не зафиксировано.

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Сохраняется низкой, хотя и постепенно растет, смертность в Германии - за сутки умерло 29 человек (всего - 123), при 29 056 заболевших и 453 выздоровевших.

22 марта в ВОЗ сообщили, что вакцина против коронавируса появится не ранее, чем через год.

Вчера стало известно, что Великобритания переходит на жесткий карантин.

Ужесточают карантин и во Франции, хотя комендантский час вводить пока не собираются.

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