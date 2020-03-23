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Франция ужесточает карантин: гулять возле дома, на похоронах не собираться

Франция ужесточает карантин: гулять возле дома, на похоронах не собираться - Фото
Фото: EPA
23.03.2020, 23:06

Во Франции решили закрыть рынки и еще жестче ограничить передвижение людей

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что с завтрашнего дня, 24 марта, будут введены ограничения на пребывание вне дома и закрыты продуктовые рынки. Об этом сообщает Le Monde.

По словам премьера, во время прогулки, которую можно будет совершать раз в день в течение часа и желательно в одиночестве, нельзя отходить от дома дальше чем на один километр. Филипп отверг возможность введения комендантского часа на национальном уровне, но заявил, что местные инициативы по этому вопросу будут поддержаны.

Также премьер Франции объявил о закрытии продуктовых рынков. Однако в отдельных муниципалитетах, где рынки являются основным местом снабжения продовольствием, могут быть отступления.

Власти также установили максимальное число посетителей на похоронах. Их не должно быть больше 20 человек.

Кроме того Филипп затронул вопрос хлорохина, противомалярийного лекарства, отдельные испытания которого якобы показывают хороший результат в борьбе с коронавирусом. Премьер сказал, что хлорохин не будет широко использоваться, а только для тяжелых форм заболевания и по решению врачей. "Мы не собираемся разрешать продажу этого препарата", - сказал премьер-министр, объяснив, что сейчас еще проходят клинические испытания.

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 186 человек, таким образом общее число умерших выросло до 860, сообщает Европейская правда.

В Италии вторые сутки снижается смертность от коронавируса. 

Ребрина Вадим
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