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Начинаем видеть свет в конце туннеля. В Италии упала смертность от коронавируса

Начинаем видеть свет в конце туннеля. В Италии упала смертность от коронавируса - Фото
Фото: EPA
23.03.2020, 22:17

Вторые сутки в Италии снижается число умерших от COVID-19

Число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник увеличилось на 602 человека — минимальный рост за четыре дня. Число новых случаев заражения также замедлилось, что вселяет надежду в то, что наиболее агрессивная фаза эпидемии, возможно, проходит. Об этом сообщает Reuters.

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Всего в Италии от коронавируса умерли 6 077 человек. Количество подтвержденных случаев - 63 927. Оно увеличилось на 4 789 за последние 24 часа, что составило наименьший рост за пять дней.

В воскресенье умерших было 651. Тогда как в субботу — 793.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на руководителя департамента социального обеспечения Ломбардии Джулио Галлера, сейчас в больницах Ломбардии находятся 9 266 человек с коронавирусом, в том время как в воскресенье их было 9 439, на 173 человека больше.

"Сегодня, пожалуй, первый позитивный день, который у нас был за этот тяжелый, очень тяжелый месяц", - сказал Джулио Галлера, высокопоставленный чиновник в области здравоохранения в Ломбардии, регионе, который больше всего пострадал от вспышки.

"Сейчас не время петь победу, но мы начинаем видеть свет в конце туннеля", - сказал он журналистам.

Однако количество проведенных тестов также значительно сократилось. Глава Национального института здравоохранения Италии Сильвио Брусаферро заявил, что еще слишком рано говорить о том, будет ли продолжаться снижение ежедневных смертей и новых случаев заболевания.

В то же время в целом пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется, заявил сегодня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Ребрина Вадим
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