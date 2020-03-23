Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется - глава ВОЗ

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется - глава ВОЗ - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА)
23.03.2020, 19:20

Пандемия коронавируса COVID-19 ускоряется, но в ВОЗ надеются изменить ее траекторию с помощью тестирования и карантинных мер

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, от первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня.

Количество случаев COVID-19 в мире (Фото: ВОЗ)

Фото: Всемирная организация здравоохранения

"Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные наблюдатели. Мы можем изменить траекторию пандемии COVID-19", - заявил он.

Гебрейесус подчеркнул, что призывы оставаться дома и другие меры по увеличению дистанции между людьми важны, чтобы замедлить распространение коронавируса, но это защитные меры.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В качестве мер по "атаке" на коронавирус он предложил тестирование каждого, у кого подозревают инфекцию, изоляцию и лечение в каждом подтвержденном случае, поиск и помещение в карантин близко контактировавших с заболевшим.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
ВОЗ коронавирус Тедрос Гебрейесус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 