Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется - глава ВОЗ

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускоряется, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.
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По его словам, от первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня.
Фото: Всемирная организация здравоохранения
"Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные наблюдатели. Мы можем изменить траекторию пандемии COVID-19", - заявил он.
Гебрейесус подчеркнул, что призывы оставаться дома и другие меры по увеличению дистанции между людьми важны, чтобы замедлить распространение коронавируса, но это защитные меры.
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В качестве мер по "атаке" на коронавирус он предложил тестирование каждого, у кого подозревают инфекцию, изоляцию и лечение в каждом подтвержденном случае, поиск и помещение в карантин близко контактировавших с заболевшим.
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