Коронавирус. Статистика Минздрава за 22 марта: 26 новых случаев за сутки

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения со ссылкой на данный Центра общественного здоровья.

Данные о больных коронавирусом по областям:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых три за последние сутки;

Киев - 29 (из них 20 за последние сутки);

Киевская область - 5 (один за последние сутки);

Львовская область - 2 один за последние сутки);

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный);

Черкасская - 1.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.

Украина временно С 00:00 22 мартавременно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.

Ранее сегодня сообщалось, что 14 случаев заражения COVID-19, выявленных в Киеве – пассажиры одного самолета из Женевы.