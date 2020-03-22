Коронавирус. Статистика Минздрава за 22 марта: 26 новых случаев за сутки

По состоянию на 22:30 22 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев. Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения со ссылкой на данный Центра общественного здоровья.
Данные о больных коронавирусом по областям:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный);
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых три за последние сутки;
Киев - 29 (из них 20 за последние сутки);
Киевская область - 5 (один за последние сутки);
Львовская область - 2 один за последние сутки);
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный);
Черкасская - 1.