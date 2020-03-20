Эвакуация из Польши. Прибыли еще два поезда с 1250 украинцами: видео

В Украину из польского Перемышля прибыли еще два поезда, доставившие на родину более 1250 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего за сегодня из соседней страны на четырех поездах вывезли более 2400 украинцев.

На границе их встречали представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измеряли температуру, у всех прибывших она в пределах нормы, на самочувствие никто не жаловался. Каждый из них подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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Сегодня ожидается прибытие еще одного поезда из Перемышля. Два таких рейса для эвакуации украинцев запланировано на завтра.

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