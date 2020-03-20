Эвакуация из Польши. Прибыли еще два поезда с 1250 украинцами: видео

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Украинская граница закрыта, но эвакуационные рейсы из других стран продолжаются. Кроме четырех уже прибывших поездов, сегодня-завтра ожидаются еще три

В Украину из польского Перемышля прибыли еще два поезда, доставившие на родину более 1250 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего за сегодня из соседней страны на четырех поездах вывезли более 2400 украинцев.

На границе их встречали представители санитарно-карантинного подразделения. Пассажирам измеряли температуру, у всех прибывших она в пределах нормы, на самочувствие никто не жаловался. Каждый из них подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Украинцев эвакуируют из Польши

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Сегодня ожидается прибытие еще одного поезда из Перемышля. Два таких рейса для эвакуации украинцев запланировано на завтра.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.
  • 17 марта Кабмин ввел усиленный карантин: перечень ограничений. Пункты пропуска на границе временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения. Госограны организовывают спецрейсы, которым из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. 
  • В Украине на 20 марта подтверждены 26 случаев COVID-19, из них три - летальных.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном. 

Читайте также: Поезда с 1150 эвакуированными украинцами прибыли из Польши: видео

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Теги: польша, эвакуация, карантин, коронавирус, COVID-19
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