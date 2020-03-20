Поезда с 1150 эвакуированными украинцами прибыли из Польши: видео

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Под утро 20 марта во Львовскую область прибыли два поезда, которыми Украина эвакуирует своих граждан из соседней Польши

Более 1150 граждан Украины в эвакуационных поездах вернулись сегодня из Польши. Их на границе встречают представители санитарно-карантинного подразделения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Первый поезд прибыл после четырех утра в пункт пропуска Мостиская-железнодорожная станция. В нем находилось более 750 украинцев и один иностранец с видом на жительство. После семи утра на втором поезде приехало еще почти 400 украинцев и один иностранец.

Всем пассажирам измерили температуру, у всех она была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

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Теги: польша, эвакуация, карантин, коронавирус, COVID-19
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