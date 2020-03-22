Коронавирус. В Украине 16 новых случаев, 14 в Киеве – все из одного самолета

22 марта в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных достигло 63. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
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Он добавил, что из общего количества инфицированных 22 пациента в тяжелом состоянии.
Пресс-секретарь ЦОС Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, один Львове и один в Киевской области.
Она уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.
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