Коронавирус. В Украине 16 новых случаев, 14 в Киеве – все из одного самолета

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

22 марта в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных достигло 63. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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Он добавил, что из общего количества инфицированных 22 пациента в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь ЦОС Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, один Львове и один в Киевской области.

Она уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

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19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.

Украина временно С 00:00 22 мартавременно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.

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