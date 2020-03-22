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Коронавирус. В Украине 16 новых случаев, 14 в Киеве – все из одного самолета

Коронавирус. В Украине 16 новых случаев, 14 в Киеве – все из одного самолета - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
22.03.2020, 22:15

В Украине обнаружено 16 новых случаев заражения коронавирусом, 14 из них – в Киеве

22 марта в Украине зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее количество зараженных достигло 63. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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Он добавил, что из общего количества инфицированных 22 пациента в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь ЦОС Валерия Сало в комментарии hromadske рассказала, что 14 случаев инфицирования обнаружили в Киеве, один Львове и один в Киевской области.

Она уточнила, что все 14 случаев, выявленных в Киеве - это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы.

  • 17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений
  • 19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • 20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.
  • С 00:00 22 марта Украина временно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.

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Медведева Наталия
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