Аваков: Из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию проконтролируют

За последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании президента Владимира Зеленского с главами ОГА и мэрами городов, передает пресс-служба ОП.
"Накануне из-за рубежа вернулись 19 000 человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и проводится тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил Аваков.
Кроме того, министр призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.
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