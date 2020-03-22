Аваков: Из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию проконтролируют

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

За последние дни в Украину из-за границы вернулись 19 000 человек, их обсервацию будут контролировать. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании президента Владимира Зеленского с главами ОГА и мэрами городов, передает пресс-служба ОП.

"Накануне из-за рубежа вернулись 19 000 человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и проводится тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - отметил Аваков.

Кроме того, министр призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

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19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

20 марта из Польши вернулись более 2400 украинцев.

Украина временно С 00:00 22 мартавременно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.

22 марта началось совместное патрулирование военных, полиции и нацгвардейцев в населенных пунктах и гарнизонах..

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