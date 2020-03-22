Коронавирус. Военные в Украине будут патрулировать улицы вместе с полицией

Совместное патрулирование военных, полиции и нацгвардейцев в населенных пунктах и гарнизонах начнется с сегодняшнего дня, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Патрулирование усиленных нарядов Военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии будет проводиться в рамках карантинных мер по борьбе с расширением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Минобороны заявляют, что сделано все необходимое для обеспечения личного состава патрулей средствами защиты и антисептиками.
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