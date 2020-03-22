Коронавирус. Военные в Украине будут патрулировать улицы вместе с полицией

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацполиции

Совместное патрулирование военных, полиции и нацгвардейцев в населенных пунктах и гарнизонах начнется с сегодняшнего дня, 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Патрулирование усиленных нарядов Военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии будет проводиться в рамках карантинных мер по борьбе с расширением коронавирусной инфекции COVID-19.

В Минобороны заявляют, что сделано все необходимое для обеспечения личного состава патрулей средствами защиты и антисептиками.

По состоянию на 21:00 21 марта, в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19, три из них летальные, один человек выздоровел.

подтверждено Вчера в Киеве было объявлено о дополнительных ограничениях из-за коронавируса.

С сегодняшнего дня временно прекращается пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне ООС на Донбассе.

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