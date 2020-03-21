В Киеве введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Постоянная комиссия ТЭБ и НС Киевской горадминистрации ввела еще ряд ограничений в городе помимо тех, о которых ранее объявил мэр столицы Виталий Кличко.

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В частности, комиссия запретила пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Полиции поручили разъяснить это гражданам.

Также решено ограничить доступ посетителей в помещения в центры предоставления админуслуг (ЦНАП), за исключением исключительных случаев.

Кроме того в продуктовые магазины и аптеки будут пускать только при соблюдении нормы в нахождении одного человека на 10 м2.

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На остановках общественного транспорта будет дежурить полиция. Также полицейские и сотрудники Муниципальной стражи будут находится в транспорте, который должен развозить работников критических предприятий.

Также КГГА обязала обеспечивать общественный порядок и выполнение ограничительных мероприятий Муниципальную стражу, которая не является правоохранительным органом.

Несколько часов назад Кличко объявил о прекращении работы общественного транспорта в Киеве с понедельника 23 марта. По его словам, транспорт будет перевозить только медицинских работников, спасателей, правоохранителей, специалистов сферы ЖКХ, работников продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий по спецпропускам.

Кличко объявил Такси, по информации СМИ, пока будут работать в обычном режиме.