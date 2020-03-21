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Завтра в Киеве общественный транспорт прекратит пассажирские перевозки - Аваков

Завтра в Киеве общественный транспорт прекратит пассажирские перевозки - Аваков - Фото
Очереди на остановках (Фото: ЕРА)
21.03.2020, 12:43

Запрет пассажирских перевозок не коснется медиков и сотрудников продовольственных магазинов

22 марта в Киеве общественный транспорт временно прекратит оказывать пассажирские услуги. Это не коснется медиков и сотрудников продовольственных магазинов. Об этом в комментариях на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков

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"Киев останавливает пасажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

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Владислав Сердюк
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