Завтра в Киеве общественный транспорт прекратит пассажирские перевозки - Аваков

Очереди на остановках (Фото: ЕРА)

22 марта в Киеве общественный транспорт временно прекратит оказывать пассажирские услуги. Это не коснется медиков и сотрудников продовольственных магазинов. Об этом в комментариях на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Киев останавливает пасажирские перевозки, кроме работников экстренных служб аптек и продмагов. С воскресенья", - написал он.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 10:00 21 марта, в Украине подтвержден 41 случай COVID-19.

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