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Коронавирус. В Киеве и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации

Коронавирус. В Киеве и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.03.2020, 19:15

В Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях введен режим чрезвычайной ситуации

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за обнаруженных там случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Такие решения приняли региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Шмыгаль сообщил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни, а также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их проведении.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.
  • Сегодня утром сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Медведева Наталия
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