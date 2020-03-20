Коронавирус. В Киеве и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за обнаруженных там случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Такие решения приняли региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Шмыгаль сообщил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни, а также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их проведении.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

Сегодня утром сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте также: Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка