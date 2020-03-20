Коронавирус. В Киеве и двух областях введен режим чрезвычайной ситуации

Правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за обнаруженных там случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Такие решения приняли региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По его словам, никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.
Шмыгаль сообщил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни, а также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их проведении.
Читайте также: Что изменится, если в вашем городе введут ЧС или ЧП. Справка