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Решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято - КГГА

Решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято - КГГА - Фото
Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)
20.03.2020, 09:13

По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, документы сейчас проходят юридические процедуры

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются.

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Говоря о том, какой должен быть алгоритм действий киевлянина, который заподозрил у себя коронавирус, Поворозник сообщил: "Есть два варианта действий. Первый – сидеть дома, и, если почувствовал симптомы болезни, нужно звонить к семейному врачу. Для тех, кто не выбрал семейного врача, есть телефон 1583 со стационарных телефонов".

Второй вариант, по его словам, также находиться дома, но в случае, если почувствовали серьезные симптомы, температуру свыше 38 градусов и затрудненное дыхание, то нужно сразу вызвать скорую помощь.

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Коронавирус. В КГГА рассказали о ситуации с экспресс-тестами

Арина Толина
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