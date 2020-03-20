Решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве уже принято - КГГА

Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице из-за массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"Мы уже позавчера приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры. На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что все мероприятия, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются.

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Говоря о том, какой должен быть алгоритм действий киевлянина, который заподозрил у себя коронавирус, Поворозник сообщил: "Есть два варианта действий. Первый – сидеть дома, и, если почувствовал симптомы болезни, нужно звонить к семейному врачу. Для тех, кто не выбрал семейного врача, есть телефон 1583 со стационарных телефонов".

Второй вариант, по его словам, также находиться дома, но в случае, если почувствовали серьезные симптомы, температуру свыше 38 градусов и затрудненное дыхание, то нужно сразу вызвать скорую помощь.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19.

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