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В Киевской области введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

В Киевской области введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
18.03.2020, 12:41

Киевская ОГА приняла решение о временном введении чрезвычайной ситуации

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На заседании Киевской ОГА классифицировали ситуацию с COVID-19 в качестве "медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня". Из-за этого было принято решение ввести режим ЧС.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин. Также Володин заявил, что важно, чтобы люди "осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие".

Вчера в Киевской области у мужчины подтвердили случай заболевания коронавирусом. 

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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