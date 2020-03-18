В Киевской области введена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

18 марта на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

На заседании Киевской ОГА классифицировали ситуацию с COVID-19 в качестве "медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня". Из-за этого было принято решение ввести режим ЧС.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры", - заявил и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин. Также Володин заявил, что важно, чтобы люди "осознали опасность заболевания, добросовестно соблюдали правила безопасности и сохраняли спокойствие".

Вчера в Киевской области у мужчины подтвердили случай заболевания коронавирусом.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений

Вчера с 23:00 в Киеве прекратило работу метро.

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