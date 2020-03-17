Метро Киева прекращает работу сегодня в 23:00 - Кличко

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Сегодня в 23:00 метро Киева прекращает работу. Об этом в Facebook заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, решение о закрытии метрополитена в столице, Днепре и Харькове было принято правительственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и постановлением Кабмина. Метро закрывают предварительно до 3 апреля.

Наземный пассажирский транспорт продолжит работу в штатном режиме, дублируя линии метро. Кличко также призвал киевлян оставаться дома, а тех, кому нужно ездить на работу, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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