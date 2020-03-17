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Метро Харькова закроют сегодня в 20:00 – Кернес передумал

Метро Харькова закроют сегодня в 20:00 – Кернес передумал - Фото
Фото: пресс-служба Харьковского метрополитена
17.03.2020, 10:52

Из-за мер по пресечению эпидемии коронавируса метрополитен в Харькове прекращает функционировать на неопределенный срок: до распоряжения правительства

В Харькове все-таки закроют метрополитен из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на мэра города Геннадия Кернеса пишет Украинская правда.

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"Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта", - сказал он.

Сейчас городские власти разрабатывают расписание общественного транспорта для людей, которые не могут работать удаленно, а также для подвоза в больницы.

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Сегодня утром в харьковском метрополитене сообщили 057.ua - пока что метро работает в обычном режиме:

Вчера, вечером 16 марта, в эфире программы Свобода слова президент Владимир Зеленский сказал, что Кернеса может ожидать уголовная ответственность за отказ закрыть в городе метро. Ранее тот заявил, что не выполнит решение Кабмина, так как "людям надо добираться на работу". Еще ранее он не хотел вводить карантин в школах Харькова.

Евгений Пилипенко
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