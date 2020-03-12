"Родителям некуда детей девать". Кернес не ввел карантин в школах Харькова

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Сегодня в школах и садиках Харькова продолжатся занятия вопреки постановлению Кабмина о карантине. Об этом сообщил в Facebook мэр города Геннадий Кернес.

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"Причина первая — за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая — куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них — это время становится тяжелым испытанием", - написал он и добавил, что уже с 23 по 29 марта школьники уйдут на каникулы.

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Он также подчеркнул, что дети не будут ходить по разным кабинетам – все уроки будут проходить в одном классе. Школы будут дополнительно дезинфицировать, а детей - каждое утро осматривать медики. Кернес добавил, что родители могут не водить детей в школу, если сочтут нужным.

Тем не менее в городе будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах. Отменяются спортивные игры и мероприятия, где будет больше 60 участников.

Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не согласен с такой позицией, о чем написал в Facebook. Он призвал местные власти выполнить постановление Кабмина и распоряжение Минздрава – ввести в школах карантин.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2 , который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

В Украине пока зафиксировали лишь один случай заболевания COVID-19. В Харькове пока не было и подозрений на недуг. Однако в ВОЗ предупреждают : в стране может увеличиться количество случаев заражения. Но успокаивают: большинство людей легко переносят болезнь.



С сегодняшнего в Украине вводится трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

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