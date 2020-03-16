Зеленский: Кернеса лично ожидает уголовная ответственность

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за невыполнение распоряжений о карантине в рамках противодействя распространению коронавируса в Украине. Об этом президент сказал сегодня в эфире Свободы слова на ICTV.

"Я прочитал, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове — это будет полностью его ответственность. А еще если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ожидает уголовная ответственность", - сказал Зеленский.

Сегодня Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и ряд других ограничительных мер.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии Украинской правде заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.