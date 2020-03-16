Зеленский: Метро надо закрыть, церкви и автобусы - ограничить: видео

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро. Об этом он сказал в своем видеообращении.

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Зеленский отметил, что сегодня вечером пройдет заседание правительства, и призвал Кабмин принять следующие решения (далее прямая речь):

1. С 00:01 17 марта запретить принимать посетителей заведениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам, другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, доставку которой люди смогут заказать домой.

2. Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

3. Минфину провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами по поводу предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

4. В ближайшее время ожидаем от Нацбанка Украины, Минфина, государственных и коммерческих банков программ кредитных каникулов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений. Кроме того, граждане, получающие пенсию меньше 5 000 грн, должны получить доплату в размере 1 000 грн.

5. В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной болезни, а именно Черновицкой и Житомирской областях, ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.

6. Минздраву временно запретить плановые мероприятия и плановые операции, проводить только срочные и неотложные меры. Максимально подготовить и перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях. Разработать механизм доставки лекарств работниками Укрпочты для пожилых людей.

7. Запретить массовые мероприятия при участии больше 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Лидеров всех церквей я очень прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза здоровью и жизни человека.

8. Ограничить экспорт продуктов по определенному правительством перечню.

9. Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банков и страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной форм собственности и грузового транспорта. Работу в обычном режиме должны продолжать все без исключения органы госвласти, медучреждения и правоохранительные органы.

Особенно важна сейчас работа Верховной Рады. По моему мнению, изменение плана работы Рады недопустимо. Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального финансового кризиса парламент Украины должен принимать жизненно важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную и трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора. Быстрые реформы - это быстрая помощь для экономики. Без них - экономическая кома. И это не вопрос, это ответ. В такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. В такие времена вы блокируете не трибуну, вы блокируете жизнь Украины.

Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости купить продукты или лекарства. Особенно это касается граждан старше 60 лет, которые находятся в зоне риска. Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизнь. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность - это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, неотложно, возможно - непопулярно, но ради одного - жизни и здоровья украинцев.

Ранее сегодня издание Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине сообщило, что завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.