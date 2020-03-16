Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На экстренном заседании СНБО рассмотрят введение чрезвычайного положения - Zn.ua

На экстренном заседании СНБО рассмотрят введение чрезвычайного положения - Zn.ua - Фото
Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента)
16.03.2020, 17:13

Президент Владимир Зеленский назначил на завтра экстренное заседание СНБО по вопросу введения режима ЧП из-за коронавируса

Завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.

На завтра президентом Владимиром Зеленским назначено экстренное заседание СНБО, пишет издание.

По данным его источника, сегодня в Офисе президента под руководством Зеленского прошло расширенное совещание по коронавирусу. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы всех областных госадминистраций.

«По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой», - говорится в сообщении.

  • Ранее в Украине были официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • 16 марта в Черновицкой области выявили два новых случая заражения. Вместе с тем у жителя Черновцов, у которого 3 марта впервые диагностировали коронавирус в Украине, проведенный тест после лечения на коронавирус дал отрицательный результат

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
чрезвычайное положение Владимир Зеленский снбо коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 