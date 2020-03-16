На экстренном заседании СНБО рассмотрят введение чрезвычайного положения - Zn.ua

Завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.
На завтра президентом Владимиром Зеленским назначено экстренное заседание СНБО, пишет издание.
По данным его источника, сегодня в Офисе президента под руководством Зеленского прошло расширенное совещание по коронавирусу. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы всех областных госадминистраций.
«По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой», - говорится в сообщении.