На экстренном заседании СНБО рассмотрят введение чрезвычайного положения - Zn.ua

Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента)

Завтра соберется экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будет рассмотрен вопрос введения в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Zn.ua со ссылкой на высокопоставленный источник в Кабмине.

На завтра президентом Владимиром Зеленским назначено экстренное заседание СНБО, пишет издание.

По данным его источника, сегодня в Офисе президента под руководством Зеленского прошло расширенное совещание по коронавирусу. Основными докладчиками были премьер-министр Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов. В заседании принимали участие главы всех областных госадминистраций.

«По данным источников, основным вопросом рассмотрения завтрашнего СНБО будет дискуссия о введении в Украине чрезвычайного положения, что требует дальнейшего утверждения Верховной Радой», - говорится в сообщении.

Ранее в Украине были официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла .

16 марта в жителя Черновцов, у которого 3 марта впервые диагностировали коронавирус в Украине, проведенный тест после лечения на коронавирус дал отрицательный результат Черновицкой области выявили два новых случая заражения. Вместе с тем увпервые диагностировали