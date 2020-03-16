Коронавирус. В Украине подтвердили еще два случая заражения COVID-19

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

В Черновицкой области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

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Диагноз подтвержден у двух женщин, они изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

Таким образом, всего в Украине лабораторно подтверждены пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта: в Черновицкой области (четыре), Житомирской (один).

С начала года получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

Всего специалисты исследовали более 500 образцов.

Минздрав напоминает, что обычное мытье рук предупреждает заражение не только коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

"Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными", - уточнили в Минздраве.

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