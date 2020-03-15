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Коронавирус. Минздрав Франции сообщил, что лучше принимать из лекарств

Коронавирус. Минздрав Франции сообщил, что лучше принимать из лекарств - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА
15.03.2020, 09:12

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в случае заболевания коронавирусом (COVID-19) рекомендует не принимать противовоспалительные лекарства

Прием противовоспалительных препаратов при заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) может усугубить ситуацию, поэтому при высокой температуре лучше выпить парацетамол. Об этом сообщил у себя в Twitter министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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"COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом", - подчеркнул министр.

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По информации The Guardian, медики отмечают, что противовоспалительные препараты, представляют риск для людей с инфекционными заболеваниями, поскольку они имеют тенденцию уменьшать реакцию иммунной системы организма.

Медики в США выяснили, что инфицированный SARS-CoV-2 человек заразен при наличии симптомов COVID-19, но вряд ли в бессимптомный период. Зараженные не имеют симптомов в среднем до пяти дней, но на 11-й день они появляются уже у 98% инфицированных. Больные могут заражать других до 37 дней.

По состоянию на утро 15 марта, во Франции заболели 4 481 человек, выздоровели – 12, умерли - 91 больной.

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Арина Толина
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