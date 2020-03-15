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Коронавирус. Выздоровели почти 75 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели почти 75 000 человек: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
15.03.2020, 07:20

Количество больных коронавирусной инфекцией (COVID-19) превысило 156 000 человек

По состоянию на утро 15 марта, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1966, умерли - 1441 человек; Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли - 91; Испании  - 6 391, выздоровели – 517, умерли - 196; Германии – 4585, выздоровели - 46, умерли девять инфицированных.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • С 12 марта дня в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит регулярные пассажирские авиаперевозки.
  • В Украине официально зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

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Арина Толина
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