Коронавирус. Выздоровели почти 75 000 человек: последние данные

По состоянию на утро 15 марта, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5 833 – летальные, выздоровели 73 968 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1966, умерли - 1441 человек; Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли - 91; Испании - 6 391, выздоровели – 517, умерли - 196; Германии – 4585, выздоровели - 46, умерли девять инфицированных.
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