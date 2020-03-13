Коронавирус. Украина полностью прекратит пассажирские авиаперевозки - Разумков

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире NewsOne.
Он сообщил, что совет национальной безопасности и обороны наработал перечень превентивных мер, которые будут реализованы в ближайшее время.
«Относительно пассажирского сообщения, 17 марта, с 00 часов оно будет полностью ограничено», - сказал Разумков.
При этом пункты пересечения границы для железнодорожного, морского и автотранспорта, по его словам, будут открыты.
У Разумкова спросили, идет ли речь о полном прекращении авиасообщения. "Пассажирского сообщения — полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского, в первую очередь, суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства", - ответил он.
Спикер Рады также сообщил, что украинцы не смогут выезжать из Украины. «Однако выезжать за территорию нашей страны граждане Украины не смогут», - сказал он.
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