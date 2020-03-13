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Коронавирус. Украина полностью прекратит пассажирские авиаперевозки - Разумков

Коронавирус. Украина полностью прекратит пассажирские авиаперевозки - Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.03.2020, 20:35

Спикер Рады анонсировал ограничения авиасообщения, а также сказал, что украинцы не смогут выехать за границу

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире NewsOne.

Он сообщил, что совет национальной безопасности и обороны наработал перечень превентивных мер, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Относительно пассажирского сообщения, 17 марта, с 00 часов оно будет полностью ограничено», - сказал Разумков.

При этом пункты пересечения границы для железнодорожного, морского и автотранспорта, по его словам, будут открыты.

У Разумкова спросили, идет ли речь о полном прекращении авиасообщения. "Пассажирского сообщения — полностью, авиа. Если мы говорим для суши и морского, в первую очередь, суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства", - ответил он.

Спикер Рады также сообщил, что украинцы не смогут выезжать из Украины. «Однако выезжать за территорию нашей страны граждане Украины не смогут», - сказал он.

  • На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.
  • С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.
  • Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Он предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции. 

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Ребрина Вадим
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