КГГА призвала обеспечить стратегические запасы продуктов, но не паниковать

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Киевские власти дали распоряжение руководителям торговых сетей и рынков обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

«Власть дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и тому подобное», - написал он.

В то же время заммэра призвал не сеять панику. «ВСЕГО ВДОВОЛЬ. Ничего не изменилось, жизнь продолжается, однако с определенными ограничениями», - убежден Слончак.

В свою очередь первый замглавы КГГА Николай Поворозник опроверг слухи о закрытии столицы на въезд и выезд в случае обнаружения хотя бы одного больного коронавирусом.

«Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали», - написал он в Facebook.

«Напомню, что такие ограничения применяются по отдельному решению комиссии ТЭБ и ЧС или нормативными документами, принятыми на государственном уровне», - добавил Поворозник.

На сегодняшний день в Украине зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом - в Черновицкой и Житомирской областях. Одна из заболевших умерла.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.