КГГА призвала обеспечить стратегические запасы продуктов, но не паниковать

Киевские власти дали распоряжение руководителям торговых сетей и рынков обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.
«Власть дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия в две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения и тому подобное», - написал он.
В то же время заммэра призвал не сеять панику. «ВСЕГО ВДОВОЛЬ. Ничего не изменилось, жизнь продолжается, однако с определенными ограничениями», - убежден Слончак.
В свою очередь первый замглавы КГГА Николай Поворозник опроверг слухи о закрытии столицы на въезд и выезд в случае обнаружения хотя бы одного больного коронавирусом.
«Официально заявляю: никто город закрывать не собирается. Пока никаких решений по ограничению въезда и выезда из города не принимали», - написал он в Facebook.
«Напомню, что такие ограничения применяются по отдельному решению комиссии ТЭБ и ЧС или нормативными документами, принятыми на государственном уровне», - добавил Поворозник.