МИД рекомендует украинцам воздержаться от любых заграничных поездок

Температурный скрининг в аэропорту (Фото: Mykola Tys/ЕРА)

Воздержаться от любых заграничных поездок рекомендует гражданам Министерство иностранных дел. Заявление опубликовано на сайте МИД.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Настойчивая рекомендация МИД не выезжать за пределы Украины связана с объявлением ВОЗ о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и предупреждением о росте случаев заражения в ближайшее время.

Прежде всего рекомендация относится к Китаю, Южной Корее, Японии, Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египта, ОАЭ, Турции, Таиланда и Израиля.

В МИД просят учесть, что в ряде стран введены жесткие карантинные меры (в Италии, Франции, Германии, Израиле, США и других).

В случае чрезвычайных ситуаций, возникновения угрозы жизни и здоровью, МИД рекомендует немедленно обращаться в ближайшую дипорганизацию Украины или на круглосуточную горячую линию: +38 044 238 16 57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

вводится Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рекомендовал не ездить в 11 стран.

Читайте также: В Украине – два новых случая коронавируса